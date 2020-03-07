Elleri tetikte bekliyorlar

Rusya ile yapılan ateşkes İdlib'deki Suriye Milli Ordusu cephesinde olumlu karşılandı. Bahar Kalkanı Harekatı sürecinde İdlib ve çevresinde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cemil Doğaç İpek, Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa'yla mutabakatın ardından yaptığı görüşmeyi Yeni Asır'a anlattı. İpek, "Fehim İsa, 'Türkiye'nin sözü bizim başımızın üstüne, anlaşmaya uyacağız ancak elimiz de tetikte olacak. Çünkü, rejim, İran ve Rusya'ya güven olmaz. Bunlar eninde sonunda anlaşmayı bozarlar. O yüzden biz de elimiz tetikte bekleyeceğiz' ifadesini kullandı" diye konuştu.

BU güne kadar Suriye'de 14 kez ateşkes uygulandığını da hatırlatan İpek, "Bu zamana kadar tüm anlaşmalar rejim ve müttefikleri tarafından ihlal edildi. Dolayısıyla sahada 'Bu da öbür anlaşmalar gibi birkaç ay uygulanır' görüşü var" diye konuştu.

Fehim İsa



İRAN PROVOKE EDEBİLİR

Şu an sahada ciddi bir Rusya-İran gerginliği olduğunu da kaydeden İpek, "Sonuçta İran bu anlaşmayı provoke edecek. Hem rejimi ve hem de sahadaki unsurlarını kullanacak. Zaten rejimin düzenli ordusu kalmadı. Karşımızda emirkomuta zincirinin işlemediği bir yapı var. Bu anlaşmanın uygulanmaması için ellerinden geleni yapacaklardır" ifadesini kullandı.

C.Doğaç İpek

ERHAN GÜLENÇ