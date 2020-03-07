  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Engelleri sporla aştı milli tekvandocu oldu

Engelleri sporla aştı milli tekvandocu oldu

Engelleri sporla aştı milli tekvandocu oldu
Giriş Tarihi: 7.3.2020

katıldığı yarışmalarda kazandığı madalyalarla milli sporcu olmayı başardı.

Manisa'da yaşayan 30 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Fatih Akbıyık, mücadele azmiyle milli tekvandocu oldu. Sporla hayatını değiştiren engelli Akbıyık, katıldığı yarışlarda 7 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Birincilikler kazanmayı ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini dile getiren Ahmet Fatih, "Milli takıma girmeyi başardım, çok mutluyum. Antrenmanlarımı disiplinli yapıyorum, istekle yapıyorum. Hedefim ülkemizi temsil edip dünya şampiyonu olmak. İnşallah rakiplerimi yenip birinci olurum" dedi.

Nermin UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Engelleri sporla aştı milli tekvandocu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN