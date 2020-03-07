Engelleri sporla aştı milli tekvandocu oldu

Zihinsel engelli Ahmet Fatih katıldığı yarışmalarda kazandığı madalyalarla milli sporcu olmayı başardı.

Manisa'da yaşayan 30 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Fatih Akbıyık, mücadele azmiyle milli tekvandocu oldu. Sporla hayatını değiştiren engelli Akbıyık, katıldığı yarışlarda 7 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Birincilikler kazanmayı ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini dile getiren Ahmet Fatih, "Milli takıma girmeyi başardım, çok mutluyum. Antrenmanlarımı disiplinli yapıyorum, istekle yapıyorum. Hedefim ülkemizi temsil edip dünya şampiyonu olmak. İnşallah rakiplerimi yenip birinci olurum" dedi.



Nermin UÇTU