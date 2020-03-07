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şehitlerine veda

İdlib şehitlerine veda
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Suriye'nin İdlib kentinde rejim saldırılarında şehit olan 2 asker dün memleketlerinde toprağa verildi. Sözleşmeli Er Enes Kaya (26), için Gaziantep'te Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Döne Kaya ve babası Süleyman Kaya'nın güçlükle ayakta durduğu törene acılı eş Zeliha Kaya ise eşinin parkasını giyerek katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Enes Kaya'nın cenazesi, Bağbaşı Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara için ise memleketi Iğdır'da tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğunlandı.

Fatih KARA

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