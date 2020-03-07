İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Son dakika haberi... Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahmininde bazı illerimiz için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sivas, Karaman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor. Peki İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sivas, Karaman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz' in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerininde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 0°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 18 °C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu aksam saatlerinde güney ve batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde daha yoğun olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
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