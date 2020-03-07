Komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ateşkes kararının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırına gitti. Önce Hatay'a gelen Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bölgede yetkililerden bilgi alan Akar ve komutanlar, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde de görüşmeler yaptı.
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