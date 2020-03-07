Özel harekatçılar sınırda göreve başladı

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda dün Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne'ye doğru yola çıktı.



75 sığınmacı kurtarıldı

Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eşek Adası açıklarında bir lastik bottaki sığınmacılardan gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti. Bottaki 48 sığınmacıyı kurtaran ekipler, devriye sırasında Karaada açıklarında ise içinde 27 sığınmacının bulunduğu bir lastik bot daha tespit etti. Karaya çıkarılan 75 sığınmacıya battaniye ve gıda yardımı yapıldı.