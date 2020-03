‘Rejim daha fazla direnemez’

Başkan Erdoğan, Moskova’daki tarihi zirveden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi. İdlib’deki en kritik nokta olan ve Rusya ile devriyelerin başlayacağı M4-M5 karayolu ile ilgili konuşan Erdoğan, “Türkiye ve Rusya ortak devriye yapacak. Rejim bu noktalarda zaten Rusya’dan gelecek herhangi bir talimata direnemez” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'da Vladimir Putin ile bir araya geldi. Tarihi zirveden İdlib için ateşkes kararı çıktı. Erdoğan, 6 saatlik yorucu zirvenin ardından Türkiye'ye dönüşünde Moskova'daki görüşmelerin detaylarını açıkladı. Erdoğan, 15 Mart'ta devriyelerin başlayacağı M4-M5 karayolu ile ilgili, "M4'ün kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğindeki alanda bir güvenli koridor tesis edilecek. Burada devriye sistemini de çalıştıracağız. Rejim Rusya'dan gelecek herhangi bir talimata karşı çok fazla direnmez. Ateşkesle ilgili adım atıldı ve 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi. Savunma Bakanlarımız imzaları attı. Ayrıca işin esas ve usulleri hakkında bir hafta çalışma yürütülecek" dedi.

KARA KEDİ SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Türkiye-Rusya ilişkilerinin 5 yıldır iyi seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Zaman zaman uluslararası ilişkilerde iniş çıkışlar olabiliyor. Bizim şu anda Rusya ile ilişkilerimiz hiçbir şeye benzemez. Savunma sanayii, nükleer enerji, Türk Akımı, turizmde attığımız adımlar var. Yani onun için de herhalde bir yerden kara kediler girmiş olabilir" diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'deki gözlem noktalarına ilişkin de değerlendirme yapan Erdoğan, "Toplam 12 gözlem noktası var. Bunların şu andaki durumu aynen korunacak. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Biz işi o kadar sağlama aldık ki her an Sayın Başkan'la irtibat halinde olacağım. Bir yerde çatlak olduğu an hemen konuya müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı.



OLAY SADECE TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA DEĞİL

Türkiye'yi tökezletme girişimlerinin püskürtüldükçe şekil değiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz. Şimdi İdlib'de farklı bir olay sahnelenmeye çalışılıyor. Olay Rusya ile Türkiye arasında değil. Bizim karşımızda Rusya yok, rejim var. Kendi halkına bu kadar acımasızca zulmeden bu rejim önce El Bab'da, Cerablus'da bize saldırdı... Afrin'de aynı durum oldu. Şimdi İdlib'den milyonu aşkın insan bizim sınırlarımıza iltica ediyorsa biz buna seyirci kalamayız. Şu andaki adımın temelinde aslında yoğun göç var. Bunu durdurmamız gerekiyordu ve bu şekilde durdurduk" ifadelerini kullandı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin, Moskova'da yaptıkları kritik zirvede idlib'de ateşkes sağlanması konusunda anlaşmışlardı.

BATI ÇOK YÜZLÜ

Mülteci geçişleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Batı maalesef çok yüzlü. Her şeyden önce bizim Yunanistan tarafı ile "Açık kapı artık kapalı mı?" bunu tartışacak zamanımız yok, o iş bitti. Biz kapıları açtık. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek zorla ülkemizden çıkartmıyoruz. Yunawnistan bunlara zulmediyor. Takip ettiğim kadarıyla 5 tane vaka vardı öldürdükleri. Tüm bunların yanında tabi şişleyerek batırdıkları botlar da bunların çok gaddar yaklaşımlarıdır" dedi.



MİÇOTAKİS'LE AYNI FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEM

Konuşmasında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaşan Erdoğan, 'Sofya'da bir toplantı yapalım' dedi. Buna Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i de davet etmek istedi. O gün iki ölüm vakası vardı. Bu olaydan sonra ben de kendisine 'Miçotakis'in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesine girmem' dedim. Çok ikna etmeye çalıştılar ama bu işler bu kadar ucuz değil" diye konuştu.



CHP DELİ DUMRUL MİSALİ

CHP'li Özkoç'un kendisine yönelik hakaretlerini de değerlendiren Erdoğan, "Bunlar adeta deli dumrul misali. Avukatım bu şahıs ile ilgili dava açtı. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar süreci takip edecekler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Bana kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz müsaade eder. Tabi TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ama bunu yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Türk siyasetinin kesinlikle buralara düşmemesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.