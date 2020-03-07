Silahlar sustu halk nefes aldı

Moskova zirvesinin ardından önceki gece yarısından itibaren ateşkes sağlanmasıyla bölgede silahlar sustu. Özellikle çatışmaların yoğunlaştığı İblib çevresindeki Terakıp, Meyrab ve Sarmin son bir ayın en sessiz gecesini geçirdi.

ESAD rejiminin havadan ve karadan bombaladığı İdlib'de ateşkes ilanı, sevinç gösterileriyle kutlandı. Gösterilerde Başkan Erdoğan lehine sloganlar atan kalabalık, kent merkezindeki aydınlatma direklerine de Türk bayrakları asıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, "5 Mart akşamı silah arkadaşımızın şehit edilmesine müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edildi, 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi" duyurusu yaptı.