Umut ile ölüm arasında yolculuk

Günlerdir Ege Denizi'ndeki fırtına yüzünden geçişlerin yavaşladığı Muğla ve Bodrum'da da hava durumunun düzelmesiyle lastik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacı sayısı arttı.

Bodrum'dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan'ın Kos adasına geçmek isteyen 40 mülteci gece saatlerinde şişme botlarla Akyarlar sahilinden denize açıldı. Karanlık sularda kaybolan mülteciler karşıya geçmek için büyük çaba sarf etti. Bodrum'dan gece boyu birçok botun Yunan adalarına geçtiği öğrenildi.

TUBA AYHAN