  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Umut ile ölüm arasında yolculuk

Umut ile ölüm arasında yolculuk

Umut ile ölüm arasında yolculuk
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Günlerdir Ege Denizi'ndeki fırtına yüzünden geçişlerin yavaşladığı Muğla ve Bodrum'da da hava durumunun düzelmesiyle lastik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacı sayısı arttı.

Bodrum'dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan'ın Kos adasına geçmek isteyen 40 mülteci gece saatlerinde şişme botlarla Akyarlar sahilinden denize açıldı. Karanlık sularda kaybolan mülteciler karşıya geçmek için büyük çaba sarf etti. Bodrum'dan gece boyu birçok botun Yunan adalarına geçtiği öğrenildi.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umut ile ölüm arasında yolculuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN