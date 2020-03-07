Virüs paradan bulaştı

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkedeki çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki da yaptığı açıklamada halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulunmuş ve ulaşımda kağıt para yerine başka bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde 3 bin 386 kişi hayatını kaybetti, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 97 bini geçti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkedeki çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki da yaptığı açıklamada halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulunmuş ve ulaşımda kağıt para yerine başka bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etmişti. 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in virüs nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

VATİKAN'A DA SIÇRADI

Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk korona virüsü vakasının ardından klinik-lerdeki hizmetlerin dezenfek-te çalışmaları nedeniyle askıya alın-dığını duyurdu. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in korona virüsü nede-niyle karantina altına alınmasının ardından Zayed'in hasta olduğu-nu iddia eden ve sahte olduğu ifade edilen Twitter hesabı kapatıldı.



FRANSA'DA BİR TÜRK 'KORONA'DAN ÖLDÜ

Fransa'da korona virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı. Soissons kentinde yaşayan 64 yaşındaki Halil B. (64) korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi. Halil B.'nin emekli olduğu ve aslen Mersin Mut'lu olduğu öğrenildi. Korona virüsünden hayatını kaybeden ilk Türk olan Halil B.'nin 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu gelen bilgiler arasında.