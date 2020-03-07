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Zulüm Yunanları bile isyan ettirdi

Zulüm Yunanları bile isyan ettirdi
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Yunan güvenlik güçleri, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik ölümlere varan sert tutum takınırken Atina'da binlerce kişi "Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz" yürüyüşü yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü. Eylem sırasında, "Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz", "Kale Avrupa'ya hayır" ve "Faşizme ölüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler olaysız dağıldı.

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