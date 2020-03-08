Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı! Şehit annelerinin o sözlerini duyunca...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ‘Türkiye’nin Kahraman Kadınları’ programında duygusal anlar yaşadı. Şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filmi izlerken gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan röportajı izledikten sonra "Duygu dolu tespitlerini, ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler..." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen önemli bir programda konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programına katılan Başkan Erdoğan Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filme değinerek, "Az önce ekranda, perdede onların o duygu dolu tespitlerini, ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan bu videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı