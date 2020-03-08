Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'nda hitap etti. Başkan Erdoğan sınırı geçen göçmenlere insanlık dışı muamele gösteren Yunanistan'a çok sert tepki göstererek, "Bunların insanlığından şüphe etmek gerekir, ben şüphe ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında katılımcılara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Şehit annesi olmak özel bir statüdür. Bize düşen görev şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmaktır. Ülkemizde bu konuda güçlü bir sistem kurduk. İstihdamdan eğitime şehit ailelerimizin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.

Toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı 'Vatan'dır. Bu vatanı vatan yapan o şehitlerimizin kanlarıdır. Arif Nihat Asya'nın şiirindeki gibi Şehitler Tepesi'nde bekleyen kahramanalarımız var oldukça bayrağımızı susturmaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bizim kadına bakışımız açık ve nettir. İlk insandan beri insanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. hangisini çıkarırsanız çıkarın insanlıktan bir şey kalmaz.

Erkek olarak kendimiz için ne istiyorsak kadınlar için de aynı düşüncede olmamız gerekiyor. Nerede kadına yönelik bir husumet aşağılama varsa orada helak var demektir. Sırf cinsiyetinden dolayı kadına zulmeden hiç bir toplumun geleceği aydınlık olamaz. Artık biz cahiliye döneminin kız çocuklarını gömen bir dönemi yaşamak istemiyoruz.

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanın insana yaptığı zulümlere şahit oluyoruz. Bu konuda her gün dünyanın pek çok yerinde haberlerle karşılaşıyoruz. Kimliğinden dininden cinsiyetinden dolayı bir çok zulme uğrayan insan görüyoruz. Her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor.

Mesela Suriye'de evlerinden edinilen insanların kamplarında, Sınırlarımız içinde yaşayan Suriyeli kardeşelrimizin çoğunu kadınlar oluşturuyor. İdlib'de bunları görmedik mi? İnsanlık buna ksrşı maalesef sessiz kalıyor.

Arupa'ya gitmek umuduyla giden insanlarına srasında en çok sıkıntıyı kadınlar çekiyor mu? Yunan güçleri tarafından batırılan botlarda en fazla sıkıntıyı kadınlar çekmiyor mu? Batı ne yapıyor bu konuda?

Maalesef karşımızda sadece kendi konforunu korumak adına bu manzaraya sırtını dönen koca bir dünya var.

Suriye'de 9 yıldır süren krizde yarım milyon hayatını kaybedne içinde büyük bir kısmının kadın ve çocuk olması konusunda hiç bir ülkenin bu konuda hassasiyeti yok. Sadece laf alf laf. Başka bir şey yok.

Dövülerek vurularak geri gönderilen insanların durumunu kınayan yok. Yunanistan sınırına giderken tarlalar içerisinde düşe kalka 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra yürüdüğünü izlemişsindir. Torunuma da onu gösterdim. Niye biliyor musun? dedim. O kötü amcalardan kurtulmak için. Bunlarda insanlıktan nasibini almak yok.

YUNANİSTAN BU İNSANLAR SENDE KALMAYACAK

Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmaycak. Senden Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Sen niye rahstsız oluyorsun?

Biz böyle giderse kapıları açacağız dedik inanmadınız. Ey Yunanistan sen de kapılarını aç bu yükten kurtul. Ail bir yük paylaşımı diyorsak biz de ortak arıyoruz.

Şu anda bizde hala 3 buçuk milyon mülteci var. Ve kapımıza dayanan bir buçuk milyon var. Temenni ederim ki ateşkesle bu burada kalır.

Terör örgütünün katlettiği kadınları kız çocukları görmeyenlerin 8 Mart kutlamssı riyakarlıktan da öte bir durumdur. Diyarbakır'da HDP'nin kapısı önünde dağa kaçırılan yavrularını bekleyen anneleri ziyaret ettiler mi? Etmediler onlar da edecek yüz de yok. Onlar bazı şartların oluşmasını beklerler. Peyderpey kaçıp annelerine babalarına kavuşanlar oluyor.

Aynı şekilde Filistin'de masum insanların üzerine dipçikle köpekle gazla saldıranları görmezden gelen dünya için söz söylemeyen ülkeler var.

NASIL SÜRÜKLENDİKLERİNİ GÖRMÜYOR MUSUNUZ?

Onlar yavrularıma sarılayım derken nasıl sürüklendiklerini görmüyor musunuz?

Biz şu anda hakla beraberiz bunun ayrımında olunması lazım. Kadın bedenini emta olarak kullananların 8 Mart'ı kutlamasını da sizlerin takdirine bırakıyorum. İnançlarına uygun yaşayan kadınlara hayat hakkı tanınmamasına gösterilen suskunluk.

Ne zaman ki 8 Mart'ı tüm kadınların meselelerini konuştuğu bir tarihe çevirirsek o zaman gerçek bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olur.

"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü" diyoruz. Bu konuda dayanışma içinde olduğumuz tüm kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

KADINLARIN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK CİDDİ ADIMLAR ATTIK

Tüm mevzuatımızda kadınlarımızın haklarını korumaya ayrımcılığı ortadan aldırmaya yönelik çok ciddi çalışmalar yaptık. kadına yönelik şiddet konusunda ciddi tedbirler aldık. Asıl amacın önlenmesine yönelik yeni adımlar da atacağız. İstihdamdaki kadın oranı yüzde 45'e yakın artarak 9 milyon sınırına yaklaşmıştır. Kadınların istihdamdaki oranı yüzde 25'te yüzde 28,8'e yükselmiştir.

Önümüzdeki dönemde mutlu kadın müferreh toplum yapısı için çalışmalarımız sürecek. Sürdürülebilir kalkınmanın yolu buradan geçiyor. Büyük ve güçlü hedefimize erkeğiyle kadınıyla ulaştıracağız. Siz kadınlarımızdan daha fazla gayret bekliyoruz.

Türkiye'nin kadınlarına güvendiğimiz için sürekli hedef büyütüyoruz.

SURİYE'DEKİ YÜKÜ TEK BAŞIMIZA OMUZLADIK

Suriye'de son 9 yılda ortaya çıkan yükün büyük kısmını üstelenmek zorunda kaldık. Bu coğrafyada yaşanan insani drama sırtımızı dönecek değildik. Ama uluslararası toplumdan destek bekliyorduk. Belçika'da bu konuda bir toplantıya katılıyorum. Temennim odur ki olumlu bir sonuç alacağız.

Yeni bir ekiple görüşüyoruz inşallah farklı bir sonuç alacağız. Yüksek insani standartları sağladığımızı kimse inkar edemez. 40 milyar doların üzerinde bir destek sağladık. 3 milyar euroluk destek anca alabildik Avrupa'dan 40 milyar dolar nerede 3 milyar euro nerede?

Sınırlarımızdaki terör örgütü ve halkını katleden Rejim konusunda önemli sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Biz tek başımıza bu trajedinin önüne geçerek dünyaya ders verdik. Sınırlarımızdaki milyonluk sığınmacı akını ile de karşı karşıyayız.

İdlib'deki durumu rejimin saldırganlığı ve Rusya'nın tutumu nedeniyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye Suriye topraklarını işgal ve ilhak gibi bir amacı asla olamıştır. Tek gayemiz ülkemizde yaşayan ve sınırlarımızda bekleyenler için kendi topraklarında güvenli bir iklim yaratmak. Suriye halkı zaten Rejime karşı direniyor.

REJİMİN DERDİ ÜLKESİNİN İŞGALİ OLSA PKK 'NIN ÜZERİNE GİDER

Ülkesinin PKK terör örgütü işgalinde olan Rejimin İdlib'i yoke tmeye kalkıp varil bobmalarıyla bunları yapmıştır. Ortaya çıkan amznara karşısında sahadaki güçlerimiz artırdık. Türkiye olarak fiilen operasyon sürdürdüğümüz toplam 59 şehit verdik. 3400 Rejim unsurunu etkisiz hale getirdik. Rejimin 3 uçağı 8 helikopter 8 hava savunma sistemini 156 tank 49 doçka 99 askeri araç 10 mühimmat deposunu ve 2 havaalimanını imha ettik.