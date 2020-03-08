Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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