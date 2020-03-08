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Başkan Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar

08.03.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020,17:17

Başkan , Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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