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- Sivasspor I Canlı anlatım

Galatasaray - Sivasspor I Canlı anlatım

08.03.2020, 18:13 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020,18:59

'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede , Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İki takımında 11'leri belli oldu. Haberimizden mücadeleyi canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 25. haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak göze çarpan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 48 puanı bulunuyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

SİVASSPOR'UN 11'İ

Samassa, Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare

GALATASARAY'IN 11'İ

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

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