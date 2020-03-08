İçimizdeki Truva atı

Çanakkale Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Gökhan, Mehmetçik katili Esad’ı savunarak saçmaladı. Türkiye’yi Suriye’de teröristlerle işbirliği yapmakla suçlayan Gökhan, “Terör örgütlerine destek veriliyor. Esad bu nedenle bizi bombalıyor” diyerek büyük bir skandala imza attı

Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ülgür Gökhan, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na karşı çıktı. Yetmedi, Esad rejimine destek verdi. Yetmedi, Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği yapmakla suçladı. Rusya ve Suriye Rejimi'nin terör örgütlerine karşı savaştığını iddia eden Gökhan, "İdlib operasyonu yetkin bir biçimde planlanan operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor. İdlib operasyonunu kim yönetiyor, hangi komutan yönetiyor. Kimse bilmiyor" diye konuştu.

'TERÖRE DESTEK VERİLİYOR'

Belediye meclisinde meclis üyesinin "Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için Suriye'de varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz. Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum" sözlerine Gökhan, "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esad o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG, PKK yok" şeklinde skandal sözlerle yanıt verdi. Skandal sözlerin ortaya çıkmasıyla Ülgür Gökhan'a tepki çığ gibi büyüdü.

BU İLK SKANDALI DEĞİL

Daha önce de seçimde HDP'nin barajı geçmesi için büyük çaba harcayıp HDP'ye oy isteyen Gökhan, "HDP barajı geçerse pilav dağıtacağım" şeklinde vaatte de bulunarak büyük bir skandala imza atmıştı.



CHP'YE ESAD'DAN DAVET GELDİ

Katil Esad'ın medyadaki önemli temsilcilerinden Nidal Sabeh, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" dedi. Sabeh, "Erdoğan rejimi düştüğünde CHP'yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkiler kuracağız" ifadelerini kullandı.