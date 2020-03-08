Koronavirüs, İran ve İtalya’yı yıkıp geçiyor

Çin’den tüm dünyaya yayılan Kovid-19’da rakamlar durmak bilmiyor. İran’da dün bir milletvekili ve 21 kişinin ölümüyle ölenlerin sayısı 145’e çıktı, İtalya’da virüs parti liderine de bulaştı

Çin'in ardından Avrupa ve İran'da Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. İran'da dün Tahran Milletvekili Fatma Rehber'in ve 21 kişinin daha ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Ölenlerin yaka paça gömülmesi sosyal medyada paylaşıldı. Ülke genelindeki vaka sayısı 4 bin 747 olarak açıklandı. Dünya genelinde son değerlendirmeye göre Kovid-19 vaka sayısı 101 bin 926 olarak güncellenirken, 3 bin 466 kişinin öldüğü, 56 bin 123 kişinin iyileştiği belirtildi.

ROMA'DA TURİZM ÇÖKTÜ

Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 220 kişi hayatını kaybetti. En fazla etkilenen ülke İtalya olurken, son resmi verilere göre burada ölü sayısı 197, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 4 bin 636 olarak biliniyor. Virüs, İtalya'nın öncelikli olarak kuzeyini etkilese de başkent Roma da zor günler geçiriyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Roma'da tarihi İspanyol merdivenleri, dünyaca ünlü markaların olduğu Condotti ve Corso caddeleri, Venedik Meydanı, Fori Imperiali Bulvarı ve Kolezyum ile Aşk Çeşmesi'nin durumdan olumsuz etkilendiği öğrenildi.

FRANSA İZİN VERMEDİ

Avrupa'da ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci ülke 9 kişiyle Fransa oldu. Vaka sayısının 653'e ulaştığı Fransa'da korona virüse yakalananların arasında Cumhuriyetçi milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Ulusal Meclis'teki bir çalışan da bulunuyor. İspanya'da da ölenler 6'ya çıkarken, virüsün bulaştığı ülkeler, Almanya'da 400, Belçika 109, Avusturya'da 50, Yunansitan'da 45, Portekiz'de 13, Çekya'da 12, Romanya'da 8, Macaristan 4, Polonya 1, Slovakya 1 olarak sıralandı. Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil Bıçkı (64) da Kovid-19 salgınında öldü. Bıçkı'nın cenazesinin, Fransız yetkililer tarafından Türkiye'ye nakline izin verilmediği belirtildi.



İTALYA'DA PARTİ LİDERİNDE VİRÜS

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti'de de korona virüs tespit edildi. Zingaretti, evde karantina altına alındığını duyurdu. Bu arada Korona virüsü krizi Vatikan'ı da vurdu. Papa Francis'in Aziz Pietro meydanındaki pazar ayinini 'online' olarak yapacağı açıklandı.



DOLARA KARANTİNA

ABD, Asya ülkelerinden gelecek dolarları 10 gün boyunca karantinaya alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı



GEMİDE 21 KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Grand Princess' adlı yolcu gemisinde korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Pence, gemide 46 kişiden alınan örnekler üzerindeki testlerde 19'u mürettebat 2'si yolcu olmak üzere 21 kişide koronavirüs görüldüğünü söyledi. Tüm tedbirleri aldıklarını ve gemiyi ticari olmayan bir limana götüreceklerini kaydeden Pence, tüm yolcuların testten geçirileceğini ifade etti. Öte yandan ABD'de korona virüsten ölenlerin 15'e ulaştığı, virüs görülen eyalet sayısının da 25'e yükseldiği açıklandı.