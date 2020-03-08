Marmara'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve İstanbul'da da hissedildiği açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü ilk anda 4,0 olarak duyururken daha sonra 3,8 olarak revize etti.

AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve İstanbul'da da hissedildiği açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova'ya 3 kilometre uzaklıkta bu sabah saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 10.4 olarak kaydetti.