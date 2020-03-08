Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sizin gücünüz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

Son dakika... Başkan Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti. Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Buradan arabanıza bindiğinizde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İzmir'e kadar gidebilirsiniz. Biz yol medeniyettir dedik, su medeniyettir dedik. Bunları adım adım gerçekleştiriyoruz. Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Erdoğan, "Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında konumlanan köprü için deniz içi ve su üstü çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318'er metre olacak köprünün iki ayağının 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı.

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakadaki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

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770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte inşa edilecek tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla yürüme yolları bulunacak." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLK TESTİ YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti ve açılış törenden sonra makam aracıyla otoyolu test etti.

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