Başkan'dan Yunanistan'a çağrı: Kapılarını aç bu yükten kurtul

Başkan Erdoğan, “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” programında sınırlarımızda yaşanan insanlık dramına Batı’nın sessiz kalmasını eleştirdi. Mültecilere yönelik insanlık dışı müdahalelere de tepki gösteren Erdoğan, Yunanistan’a seslenerek “Niye rahatsız oluyorsun? Bu insanlar senin ülkende kalmayacak. Kapıları aç ve bu yükten kurtul” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında hem Kadınlar Günü hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Şehit annesi olmak özel bir statüdür. Bize düşen şehitlerimizin bıraktığı emanetlere sahip çıkmaktır. Ülkemizde bu konuda güçlü bir sistem kurduk. İstihdamdan eğitime şehit ailelerimizin sorunlarını çözüyoruz. Bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanıdır. Arif Nihat Asya'nın şiirindeki gibi Şehitler Tepesi'nde bekleyen kahramanlarımız varoldukça bayrağımızı susturmaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmez. Bizim kadına bakışımız açık ve nettir. Erkek olarak ne istiyorsak kadınlar için de aynı düşüncede olmalıyız. Nerede kadına yönelik bir husumet, aşağılama varsa orada helak vardır.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Başkan Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

SIRT DÖNEN BİR DÜNYA VAR

Suriye'de evinden edilen kardeşlerimizin çoğunu kadınlar oluşturuyor. İdlib'de bunları görmedik mi? İnsanlık buna karşı maalesef sessiz kalıyor. Avrupa'ya gitmek umuduyla yola düşen insanlar arasında en çok sıkıntıyı kadınlar çekiyor. Yunan güçlerinin batırdığı botlarda en fazla sıkıntıyı kadınlar çekiyor. Maalesef sadece kendi konforunu korumak adına bu manzaraya sırtını dönen koca bir dünya var. Yunan sınırına giderken tarlalarda düşe kalka 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra yürüdüğünü izlemişsinizdir. Torunuma da gösterdim. 'Niye biliyor musun dedim. O kötü amcalardan kurtulmak için.'

NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?

Ey Yunanistan! Bu insanlar sende kalmayacak. Avrupa'nın başka ülkelerine gidecekler. Sen niye rahatsız oluyorsun? Biz kapıları açacağız dedik inanmadınız. Ey Yunanistan sen de kapılarını aç bu yükten kurtul. Adil bir yük paylaşımı diyorsak biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hala 3 buçuk milyon mülteci var. Ve kapımıza dayanan bir buçuk milyon var. Temenni ederim ki ateşkesle bu insanlar orada kalır.





Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesimi açılışında Kanal İstanbul müjdesi verdi. Erdoğan, projenin yakında ihaleye çıkacağını açıkladı.

'TAM ANLAMYLA RİYAKARLIK'

"Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla bir riyakarlıktır" diyen Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek hatta vurularak geri gönderme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim. Suriye'de hayatını yitiren bir milyona yakın insandan çok önemli bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik. Kadın bedenini meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz" dedi.



40 milyar dolar nerede 3 milyon euro nerede?

Suriye'de ortaya çıkan yükün büyük kısmını Türkiye'nin üstlenmek zorunda kaldığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "İnsani drama sırtımızı dönecek değildik. Ama uluslararası toplumdan destek bekledik. Belçika'da bu konuda bir toplantıya katılıyorum. Yeni bir ekiple görüşüyoruz insaallah farklı sonuç alacağız. Bu günü kadar mülteciler için 40 milyar doların üzerinde bir destek sağladık. Avrupa'dan 3 milyar euroluk destek anca alabildik. 40 milyar dolar nerede, 3 milyar euro nerede?"



'İdlib'de verilen sözler tutulmazsa hakkımız saklı'

Türkiye'nin İdlib'de de önemli sonuçlar aldığına vurgu yapan Erdoğan, "Biz tek başımıza trajedinin önüne geçerek dünyaya ders verdik. Bahar Kalkanı Harekatı ile verilen sözlerin tutulmaması halinde buraları kendi yöntemimizle temizleme hakkını saklı tutuyoruz. Çünkü, bölücü örgütün bölgedeki varlığı sona ermeden Suriye'de düzen sağlanamaz" dedi.



'Kadın haklarında çok önemli adımlar attık'

2002'den bu yana kadın hakları konusunda ciddi atılımlar yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Kadın haklarını korumaya, ayrımcılığı ortadan aldırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Kadına şiddet konusunda tedbirler aldık. Yeni adımlar da atacağız. İstihdamdaki kadın oranı yüzde 45'e yakın artarak 9 milyon sınırına yaklaştı. Önümüzdeki dönem de mutlu kadın müreffeh toplum yapısı için çalışmalarımız sürecek" dedi.

HASAN AY