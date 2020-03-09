‘CHP lideri Türkiye’yi savaşa sürüklemek istedi’

Aydın'da İl Kongresi'ne katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili tutumuna tepki gösterdi. Vatan Partisi'nin Başkan Erdoğan ile aynı gemide olduğunu belirten Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya çalıştığını kaydetti. Perinçek, "Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Sorunu çözmek ve Türkiye'yi tuzağa düşürmemek için. CH P '4 tane şey soracaksın Putin'e' diyor. Soruların hepsi Türkiye'yle Rusya'nın arasını açmak ve Türkiye'yi tuzağa itmek için. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi tuzağa itmek için açıkça Türkiye'yle Rusya'nın arasında sorunlar üretmeye çalıştı" diye konuştu.

MEHMET KAVAS