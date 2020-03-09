CHP'de Halil Arda bombası patladı

CHP’de FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz’dan sonra bu kez de darbe sevicisi sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda bombası patladı. Arda’nın 15 Temmuz gecesi ve sonrasında sela okunması ve demokrasi nöbetlerini aşağıladığı, ayrıca Başkan Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlarına tepki yağdı.

İzmir'de Urla Belediyesi eski Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından şimdi de Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda bombası patladı. Arda'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ve 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişiminin sürdüğü saatlerde skandal ifadelere yer verdiği paylaşımlar İzmir siyasetini salladı.

MECLİS'TE GÜNDEME GELDİ

15 Temmuz günü, "Yuh, saat 03.05 yine sela okunuyor, nefret ediyorum artık" paylaşımı yaptığı ortaya çıkan Arda'nın, yine aynı gece bir başka paylaşımında ise, "Şu an Gaziemir'de de sela okunuyor, böyle komedi olmaz, yazıklar olsun Türk Ordusu'na kendisini böyle kullandırttı" sözleri yer aldı. 6 Ağustos 2016'daki paylaşımında darbe girişiminin ardından başlatılan 'Demokrasi Nöbetleri'ni de 'saçmalık' olarak niteleyen Arda'nın yine aynı günkü bir başka paylaşımda ise, "Neymiş Türkçe Olimpiyatları tiyatroymuş, esas tiyatroyu şu an siz oynuyorsunuz, ahmaklar ise izliyor" ifadesini kullandığı görüldü. Arda, 11 Mart 2014'teki bir diğer paylaşımda ise, polislere hakaret ederek, "Bir tane onurlu polis olmaz mı verilen emirleri uygulamayıp istifa edecek!" dedi. Başkan Arda, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü 1 Nisan 2018'deki paylaşımında ise, "AK Parti'ye oy verenlerin hepsinin eli kanlı!" sözleri yer aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Belediyenin geçtiğimiz günlerdeki meclis toplantısında bu çirkin paylaşımları AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca gündeme taşıdı. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Atmaca, "Sayın Başkan bu sosyal medya hesabını niye kapattınız? Ordu mensuplarını ve polis kardeşlerimi göreve davet ediyorum. Bundan sonra herkes ayağını denk alsın" diye konuştu.

"BURAYA KAYYUM ATANIR"

Meclis'teki konuşmasında bu paylaşımları inkar edemeyen Arda ise, "MİT elamanı gibi çalışmışsınız, teşekkür ediyorum. Elinizdeki belgelerin hepsini Cumhuriyet Savcılığına verin. Ceza almazsak o zaman konuşuruz. Ceza alırsak buraya kayyum atanır" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI



Arda'nın ortaya çıkan bu paylaşımlarına sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

Kadir Atalık: Bu ayıp CHP'li ilçe yönetiminin ve meclis üyelerinin üstünü kapatamayacağı kadar büyük ve pis bir ayıp. Adli makamlardan önce CHP'liler harekete geçmeli. İnfial yaratabilecek bu açıklamaların sahibini muhataplarından özür dilemeye davet etmeliler.



Cengiz Kuçhan: Şok oldum, bunlar gerçek olmamalı. Kimsenin Türk ordusu ve polisine hakaret etme, onları küçük düşürme hakkı yok.

Abdullah Kocabaş: Yazıklar olsun. Devletin polisine, askerine bu gözle bakmak, bu milli ve hassas görevi yapanlara hakarettir. Dedesinin Gaziemir'in ilk belediye başkanı ve İzmir Müftüsü olması ile gurur duyduğunu söyleyen Arda, dedesinin manevi mirasına saygısızlık etmiş. Değerlerimizi böyle pervasızca ve hafif cümleler ile küçültmek gaflettir.

Mevlüt Doğer: CHP'de bir yerlere gelmenin tek şartı Cumhurbakanı'na ve okunan ezanlara hakaret etmekten geçer. Ne yazik ki bir örneği de Gaziemir'de olmuştur.

Lütfi Yıldız: Ezana ve selaya dil uzatan zihniyeti lanetliyorum. Eğer bu din düşmanlığı ve ırkçılık yapan şahsın paylaşımları suç sayılmıyorsa ve bunun üzerine gidilmezse bizim adalete inancımız kalmaz.

Oktay Martın: 15 Temmuz gecesi meydanda darbe seviciliği yapan Başkan Halil Arda... Bu millet kimin ne olduğunu çok iyi biliyor.

Erhan GÜLENÇ