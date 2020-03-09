  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

09.03.2020, 14:18

annelerinin İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 6 yıl önce dağa götürülen kızı için 'dan gelen anne Kömürcü, kızına "Sesimi duyuyorsan çık, gel" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 189'uncu gününde sürüyor.

Katılımın her geçen gün arttığı evlat nöbetine, 6 yıl önce 23 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Leyla için Antalya'dan gelen anne Gülcan ve baba İsmet Kömürcü de dahil oldu.

Anne Kömürcü, yaptığı açıklamada, kızının Çanakkale'de üniversite öğrenim gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Televizyonda gördüğü annelerin kendilerine umut olduğunu dile getiren Kömürcü, kızına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"İLAÇLA GEZİYORUM KIZIM. NE OLURSUN GEL"

Kızını çok özlediğini anlatan Kömürcü, 6 yıldır evladıyla görüşmediğini, bunun çok zor bir durum olduğunu ifade etti.

Kömürcü, "Ailece perişanız, zor ayakta duruyoruz. İlaçla geziyorum kızım. Ne olursun gel. (HDP ve PKK) çocuklardan ne istiyorlar? Çocuk onlar. Anne kucağında, baba ocağında olacak çocukların orada ne işleri var? Onlar anne ve baba için her zaman çocuklar. Çocukların yeri orası değil." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN