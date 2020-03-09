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Emine Erdoğan’dan 8 Mart mesajı

Emine Erdoğan’dan 8 Mart mesajı
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart 'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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