Koronavirüs NATO'ya sıçradı!

NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Dünya çapında koronavirüs salgınından 100 bini aşkın kişi etkilenirken, bunlardan 3 bin 825'i hayatını kaybetmişti.

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan eyaletinde patlak veren koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de henüz görülmeyen koronavirüs 3 bin 825 kişinin hayatına mal oldu. Vaka sayısı 110 bini aşarken, kabus NATO'ya da sıçadı. NATO'dan yapılan açıklamada, "Karargahta görevli bir personelde koronavirüs tespit edildi" denildi.

KORONAVİRÜSTE ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 825'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 110 bin 41'e yükselirken; 62 bin kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 876 arttı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 194'E ULAŞTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194'e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 6 bin 566'ya çıktığını bildirdi.

ABD'de koronavirüs vakaları arttı. Dün 433 vaka bildirilen ABD'de bugün 554 vaka bulunuyor. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı 17'den 21'e yükseldi. Bu sayılara göre, son 24 saatte ABD'de 4 kişi daha hayatını kaybederken; vaka sayısı 121 kişi yükseldi. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya ve Florida eyaletlerinden olduğu belirtildi.