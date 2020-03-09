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Minik bedenlerin ağır yükleri

Minik bedenlerin ağır yükleri
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Suriye'nin İdlib kentinden ailesi göç eden çocuklar, küçük yaşlarına rağmen ağır yükler taşıyor. İdlibli minik Necla da işte o çocuklardan sadece biri... Pazarkule- Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede, annesi ile birlikte aldıkları bebek bezlerini, biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka taşımaya çalışan 2 yaşındaki minik Necla'nın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

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