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MSB: bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Tel Rıfat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

09.03.2020, 15:48

'ndan, bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen /'li 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

AA

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