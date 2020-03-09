Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki TSK unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
AA
MSB: Tel Rıfat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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