“O şizofren benim gözümü de oyacaktı!”

Adana’da hastanede tedavi gören bir hastanın gözlerini oyan şizofreni hastası N.K.’nın iki yıl önce de Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde genç bir kadına saldırdığı ortaya çıktı.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören Sultan Güner'in (57) 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastası N.K.'nin (36), 2 yıl önce Manisa'da tedavi gördüğü hastanede dış fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştığı Burcu Ş. (34), yaşadığı korku dolu anları anlattı.

ÖNLEM ALINSIN

Yanındaki bir başka hastanın çabasıyla kurtulduğunu belirten Burcu Ş., N.K.'nin kontrol altında tutulmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Şizofreni hastası N.K. geçtiğimiz 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oydu. Sultan Güner, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, başlatılan soruşturmada Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı.

"GÖRÜYOR MUSUN?"

N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altında tutulmaya başlandı. Soruşturma sırasında N.K.'nın, kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.'yi baltayla öldürdüğü, ayrıca 2018 yılında ismi öğrenilemeyen bir kadına saldırdığı için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü, burada yatarken de Burcu Ş. adlı hastanın da diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştığı belirlendi. Yaşadığı olayı anlatan İzmirli Burcu Ş. "Sinir krizi geçirdiğim için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüm. Buradan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildim. İlaç etkisiyle sevk edildiğimi dahi hatırlamıyorum. Olay günü duş aldıktan sonra yataklarımıza geçtik. N.K. kapalı bölümde yatıyordu, ben açık kısımda yatıyordum. Ben ilaçların etkisiyle derin uyurken, üzerime gelip gözlerimi oymaya kalkıştı. Yanımdaki bir başka hasta durdurup, görevlilere yardım çağrısında bulunmuş. Görevliler kurtarmış. Gözlerimden kan geldi, derin yaralar oluştu. Saldırı anından sonra bana 'Görüyor musun?' diye sordular. Görüyorum dedikten sonra devlet has-tanesine götürüldüm" dedi.





"HASTANEDEN ÇIKARMAK İSTEMEDİLER"

Hastanedeki görevlilerin olayı kapatmaya çalıştığını öne süren Burcu Ş., "Benim çabamla, ısrarımla aileme durum anlatıldı. Olayı kapatmaya çalıştılar. Sonra ameliyata alındım. Gözlerimin üstüne dikiş atıldı. Tekrar Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirilmişim. Gözlerimi açtığımda annem ve kardeşim yanımdaydı" diye konuştu. Burcu Ş., "Beni hastaneden çıkartmak istemediler. Ailemin itirazlarıyla çıktık. Tedavim için Ege Üniversitesi'ne gittik. Sonrasında şikayetçi olduk. Konu mahkemeye taşındı" dedi. Yetkililere seslenen Burcu Ş., "Gereken yapılsın. Bu kişinin çevreye zarar vermemesi için önlem alınsın" diye konuştu.



"HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Burcu Ş.'nin annesi Birgül İ. ise "Mutfaktan bıçak alıp saplayabilirdi kızıma. Bu olayda görevlilerin ihmali var. Oradaki çalışanların hepsinden şikayetçiyim. Böyle bir kişinin ortamda gezinmesi çok yanlış. Bu kişinin kapalı bir hücrede tutulması, bir başkasına zarar vermemesi için gereğinin yapılmasını yetkililerden istiyorum" diye konuştu. Burcu Ş.'nin avukatı Muzaffer Esenkaya da, "Olayla ilgili kamu davası açıldı. Ben de görevlendirmeyle dosyaya atandım. Yargılama sonucu sanık N.K.'nın ceza ehliyeti olmadığını dair karar çıktı. Kararı istinaf yoluna götürdük. İstinaftan karar bozuldu. Dava sürerken, Adana'daki olay oldu" dedi.