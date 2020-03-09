Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"27 Şubat tarihinde İdlib'de ülkemizin güvenliği için hayatlarını ortaya koyan askerlerimize menfur bir saldırı gerçekleştir. Saldırının akabinde 28 Şubat günü Washington anlaşmasının 4. maddesi çerçevesinde NATO Konseyi olağan üstü toplantıya davet edilerek, müttefiklerimizle bilgi paylaştık, danışmalarda bulunduk. Sayın Genel Sekreterle bugünkü görüşmemizde öncelikle Suriye'deki iç savaş ve insanlık dramını ele aldık. NATO ve Müttefiklerimizden talep ettiğimiz ilave desteğin biran önce sağlanmasının önemini de vurguladık" şeklinde konuştu.

"LÜKSÜNÜZ YOK"

Suriye'deki krizin tüm Avrpa'yı etkilediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin destek beklediğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO'nun Güney Doğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani dramı dile getirdik. Bu bölgedeki durum bölgemizin hatta Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız. Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklık tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Müttefiklerimizin tamamının bu mücadelemize destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar

ERDOĞAN'DAN MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI

2012 ve 2015 yıllarında alınan kararları hatırlatan Erdoğan, "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir. Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır. Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Belçika yolculuğundan bir kare paylaştı