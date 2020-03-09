Yunanistan’a Nazi hatırlatması

Kınık'ta AK Parti'nin Delez Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 7. Olağan Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibiyiz" diye konuştu.



MÜLTECİLER DRAM YAŞIYOR

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Pakdemirli, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına tepki gösterdi. Pakdemirli, "Mülteciler bugün dram yaşıyor. Yunanistan Nazi zulmünden kaçarken onlara Suriyeliler ekmek verdi, battaniye verdi, gönüllerini, evlerini açtılar. Yunanistan şu an bunları kabul etmiyor. Miçotakis, 'Daha fazla tedbir alacağız' diyor. Kendilerine medeni diyenlerin, Avrupalıların yaptıklarına bakmak lazım" dedi.







Kongrede protokol üyeleri salonda bulunan kadınlarla birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pastası kesti.



'CHP VATANA İHANET NOKTASINDA'

Türkiye'nin hak ve hukukunu sınır içinde olduğu gibi dışında da muhafaza etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, şöyle konuştu: "Suriye'de, Libya'da ne işiniz var diyorlar. Arkadaş, Suriye'de ABD'nin, İran'ın ve Rusya'nın ne işi var? Onlar gelirken, 911 kilometre sınırımız olan bir ülkede biz olmayacak mıyız? CHP mezhepsel örgüt zihniyetiyle hareket ediyor. Vatana ihanet edecek noktada bir tavır içinde."