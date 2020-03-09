Zulmün sınırı yok!

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.

Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dün de plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

TÜRKLER MÜDAHALE ETTİ

Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan sığınmacıya Türk sağlık görevlileri müdahale etti. Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi. AYNI saldırıda 3 göçmenin daha yaralandığı belirlenirken, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi nedeniyle bugüne kadar 3 göçmenin öldüğü, binin üzerinde kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Sınırdan geçmeye çalışan mültecilere Yunan polisi sis bombaları ve plastik mermiyle müdahale ediyor.