AİHM, sığınmacılarla ilgili 2 başvuruyu işleme aldı

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı.

Açıklama İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapıldı. Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan iki başvurunun işleme alındığı duyuruldu. Açıklamada, hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e buşvurularının sürdüğü belirtildi.