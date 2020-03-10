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, sığınmacılarla ilgili 2 başvuruyu işleme aldı

AİHM, sığınmacılarla ilgili 2 başvuruyu işleme aldı

10.03.2020, 17:44

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir için 'e yapılan iki başvuru işleme alındı.

Açıklama İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapıldı.

Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan iki başvurunun işleme alındığı duyuruldu.

Açıklamada, hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e buşvurularının sürdüğü belirtildi.

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