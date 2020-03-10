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, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

10.03.2020, 23:27

Milli Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak; yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu suretle bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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