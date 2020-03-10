Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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