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Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı ’i kabul etti

Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i kabul etti

10.03.2020, 19:19

Başkan , Yargıtay Başkanı ’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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