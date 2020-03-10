Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti. Başkan Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u ve Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti. Külliye'deki kabullerde büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

MOLDOVA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONA ÖNLEMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Tören sırasında Büyükelçi Ribo, elini uzatarak, tokalaşmak isterken, Erdoğan da 'korona' dedikten sonra elini kalbine götürüp, selam verdi. Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Başkan Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KÜLLİYE'DE SICAK SOHBET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ceglia, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ceglia'nın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan'ın kaç çocuğu olduğunu sorduğu Büyükelçi Ceglia, "üç" yanıtını verdi.