Brüksel’de gündem Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderleriyle görüştü. Brüksel'de ilk olarak AB Daimi Temsilciliği'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul eden Başkan Erdoğan, ardından geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile bir araya geldi. Türkiye'nin Avrupa'ya mülteci hareketini durdurmama kararının ardından AB ile ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi'nde vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, mülteci meselesinde Türkiye'nin açık kapı politikası, mültecilere yönelik mali yardım, Türkiye-Yunanistan sınırındaki durum ve AB üyelik sürecinde yeni fasılların açılması konuları görüşüldü.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta Avrupalı liderlerle üst üste telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, en önemli gündem maddesi İdlib'deki durum ve mülteci meselesi olmuştu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de 4 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye'nin AB ile 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan bildirideki taahhütlerine uyduğunu, ancak AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmişti.



GURBETÇİLERE VİRÜS UYARISI

Başkan Erdoğan, Brüksel'de kendisini karşılamaya gelen gurbetçileri de unutmadı. Kalabalığın yanına giden Erdoğan, Avrupa'yı da saran Korona virüsüne karşı uyarıda bulunarak, "Biz tedbirimizi alıyoruz. Aman dikkat edin" ifadelerini kullandı.