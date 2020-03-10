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'de korona önlemi

Brüksel'de korona önlemi
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Belçika'nın başkenti 'e giden Başkan Erdoğan, ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg kameralar karşısına geçip gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg ayağa kalktı bu esnada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın elini sıkmak için hamlede bulundu. Başkan Erdoğan'ın elini geri çekip gülümseyerek ''korona'' demesi, salondakileri ve Stoltenberg'i gülümsetti

Brüksel'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşmeye Erdoğan'ın korona önlemi damga vurdu.

Erdoğan'ın görüşme sonrası kameraların karşısına geçtikleri sırada kendisine elini uzatan Stoltenberg'e 'korona' uyarısı yapması, salondakileri ve Stoltenberg'i gülümsetti.

Erdoğan, görüşmede Stoltenberg'le tokalaşmak yerine uzaktan selamlaşmayı tercih etti.

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