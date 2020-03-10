Çaresiz kalan Esad SİHA’ları kandıramadı

İdlib’de kahraman Türk askeri karşısında çok büyük kayıplar veren Esad rejimi çaresiz kaldı. Rejim güçleri, Türk SİHA’ları karşında büyük kayıp verince çareyi Rus yapımı Pantsir’e benzer hava savunma sistemleri yapmakta buldu. Ancak SİHA’ları yanıltmak isteyen rejimin bu taktiği başarılı olmadı.

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı başlatılan harekatta rejim ordusu büyük kayıplar verdi. Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı SİHA'lar elde etti. Dünya basınında Türk SİHA'larının Suriye'deki başarısı konuşulurken Esad rejiminin, SİHA'lara karşı ilginç bir yöntem kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

RUSLAR BÖLGEDEN BİLGİ ALDI

Rus istihbaratı tarafından verildiği iddia edilen bilgilere göre, Esad reji-minin Türk SİHA'larını yanıltmak için Rus yapımı Pantsir kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemine benzer bir sistem kul-landığı ortaya çıktı. SİHA'ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Esad rejimi askerleri, Pantsir hava savunma sistemlerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi. SİHA'ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken, SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi. Söz konusu olay Rusya'da sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Türk SİHA'ları yine Rusya'da en önemli gündem konularından biri oldu.



REJİMİN İHLALLERİNE YAKIN TAKİP

Güvenlik kaynakları, İdlib ile ilgili Moskova'da imzalanan mutabakata uyulması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami hassasiyet gösterdiğini, sahada buna göre hareket ettiğini belirtti. Kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından herhangi bir ateşkes ihlali yapılması söz konusu olmadığı gibi, ateşkesi ihlal edenlere karşı da gerekirse kuvvet kullanmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rejimin ihlal teşebbüsleri, tarafımızdan bilinmekte ve izlenmektedir" ifadelerini kullandı. Ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00.01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Alınan son bilgilere göre rejim 27 ateşkes ihlali gerçekleştirdi. Önceki gece de rejim güçleri, Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yaptı.



Rus askeri heyeti bugün geliyor

Türk heyeti ile Rus askeri heyeti Ankara'da bir kez daha bir araya geliyor. 5 Mart 2020 tarihinde Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile toplantı bugün Ankara'da yapılacak.



PANTSIR'İN BENZERİNİ YAPTILAR AMA TAKTİK TUTMADI

Vurularak etkisiz hale getirilen Pantsir'lerin taklitleri yapıldı ancak Türk SİHA'ları bu aldatmacaya kanmadı.





SURİYELİLER ÜÇ AYLAR İÇİN ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyelilerin mübarek üç ayları geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri hızlandı. Suriyeliler, Azez, Soran, Aktarin, Afrin, ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarına gitmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırıyor. Terör örgütlerinden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı bölgelerine giden Suriyelilerin geçişleri 2 Mart tarihinden beri devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 200 kişinin bugüne kadar Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçtiği öğrenildi.