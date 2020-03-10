İdlib’deki Türk askerine Los Angeles’tan destek

ABD'nin Los Angeles şehrinde İdlib'de bulunan Türk askerlerine destek amacıyla gösteri düzenlendi. Türk Amerikan Uluslar Yönlendirme Komitesi (TASC) ve merkezi Los Angeles'ta bulunan TURCA Derneği'nin öncülüğünde yapılan gösteriye, Türk vatandaşları ve Suriyelilerin yanı sıra çok sayıda Amerikalı da katıldı. Gösteride konuşan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, yanında Suriye'de evi düşen bomba sonucu yanmış ve tedavisi halen devam eden Aishe ile yaptığı konuşmada, "Asla Suriye halkını yalnız bırakmayacağız" dedi. Amerikan İslami İlişkiler Konseyi Yöneticisi Hussam Ayloush ise, "Sadece bir ülke sınırlarını açıyor ve mültecileri kabul ediyor" dedi.