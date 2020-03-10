İkinci Yargı Paketi hazır

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ikinci yargı paketi ile ilgili çalışmalar büyük oranda tamamladı. Paket Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler içeriyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek pakette çocuklara koruma, tazminat kolaylığı ve arabulucu konuları dikkat çekti. Buna göre, boşanma, velayet gibi dava süreçlerinden çocukların olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu nedenle hakim, çocukların yararı için davaların gizli yapılmasına karar verebilecek. Böylece son derece yıpratıcı olan boşanma ve özellikle de velayet davarında çocukların psikolojilerinin bozulmasının önüne geçilecek. Alacağı belirsiz tazminat davalarında, davacının zaman aşımı ve faiz uygulaması nedeniyle kaybını önlemek için davayı belli bir miktarla dava açmasına olanak sağlanacak. Daha sonraki süreçte bu rakam yükseltilecek.

ARABULUCU DÖNEMİ

Ayrıca hukuk muhakemelerindeki davalarda hakim taraflara yargılama sürerken "arabulucuya" gitmeleri önerebilecek. Hakim, arabulucuya gitmeleri halinde sorunlarının burada daha kısa zamanda çözülebileceğini belirtecek. Pakette görüntülü davalara katılım, davanın yerinin değiştirilmesi, istinaf kolaylığı ve süreci hızlandıracak yeni uygulamalar gibi konular da yer alıyor.