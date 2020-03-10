JÖH timleri vatan nöbetinde

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, karla kaplı dağlarda yürüttükleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor. PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan ve bölgenin zorlu koşullarına rağmen fedakarca vatan savunması yapıyorlar.