Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, karla kaplı dağlarda yürüttükleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor. PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan ve bölgenin zorlu koşullarına rağmen fedakarca vatan savunması yapıyorlar.
JÖH timleri vatan nöbetinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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