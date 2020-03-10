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Midenizin dostu yağıdır

Midenizin dostu biberiye yağıdır
Giriş Tarihi: 10.3.2020

BiberiyE bitkisi mide-yi koruyucu fonksiyo-nuyla öne çıkıyor. Mide hastalıklarının önlenme-sinde ve özellikle mide ülserinin tedavisin-de biberiye yağı elinizin altında hazır bulunmalı. Aynı zamanda hazımsız-lık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlar ile mig-ren, kas ve eklem ağrı-larını dindirmede biberi-ye yağının büyük faydası olduğu biliniyor.

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