Moğolistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Moğolistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.

Yerel basına göre, ülkeye geçen hafta giriş yapan bir Fransız vatandaşında Kovid-19 vakası tespit edilirken, bu kişiyle temas kuran 120 kişi karantina, 500'den fazla kişi de gözetim altına alındı. Devlet Olağanüstü Durumlar Komisyonu, ülkeye tüm giriş ve çıkışların yarından başlayarak 28 Mart'a kadar durdurulması kararı aldı. Ülkede tüm toplu faaliyetlerin yasaklandığı, tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi. Şehiriçi ve şehirler arası ulaşıma kısıtlama getirildiği ve toplu mekanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Moğolistan'ın Kovid-19 vakasının ilk tespit edildiği Çin ile 5 bin kilometreye yakın sınırı bulunuyor.

AA