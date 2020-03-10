Son dakika haberi...MSB: Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya hava operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.