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açıkladı: 'ın kuzeyinde 'ya hava operasyonu

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya hava operasyonu

10.03.2020, 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,12:17

Son dakika haberi...: kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı

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