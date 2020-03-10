Nazi’lerden insan derisinden albüm!

Nazi'lerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü dehşete düşürdü. Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nde görevli araştırmacılar, insan derisiyle kaplanmış bir fotoğraf albümü bulduklarını duyurdu.
Nazi'lerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü dehşete düşürdü. Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nde görevli araştırmacılar, insan derisiyle kaplanmış bir fotoğraf albümü bulduklarını duyurdu.
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