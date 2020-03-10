Ölü sayısı 3 bin 875’e yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti.

Güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip korona virüsü vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 3 bin 875 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.



İran'da 'ikinci bir virüs' iddiası

İran'da Kovid -19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

İran Meclisi Milletvekili Şehruz Berzeger, ülkede Kovid- 19 olarak adlandırılanın dışında ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu iddia etti. Berzeger, "Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor" dedi.

Ülkede korona virüsü nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni verilmesi gündemde.

İran'da korona virüsünden korunacakları zannıyla sahte etil alkol tüketen 27 kişi hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 218 kişiden bazılarının da görme yetisini kaybettiği aktarıldı.

Eski milletvekili ve Birlik Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanlarından Ferzad Tenzori korona virüsü nedeniyle öldü.

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'da da korona virüsü tespit edildi. Neccar evinde karantinaya alındı.



SAĞLIK BAKANI KOCA: "Yardım edebilecek ülkelerden biriyiz"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin korona virüsü ile mücadelede oldukça iyi bir sınav verdiğini söyledi. Koca, "Bu konuda bir başka ülkeden alabileceğimiz yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumdayız" diye konuştu. Koca, "Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske ile çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.



KATAR'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalanmasıyla vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve korona virüsü tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.



AVUSTRALYA'DA OKULLAR ALARMDA

Avustralya'da 2 okulda 3 öğrencide korona virüsü tespit edildi, eğitim-öğretime ara verildi. Vaka sayısının 93'e yükseldiğini belirten Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, "Bu dünyanın karşı karşıya olduğu eşi görülmemiş bir acil durum" dedi.



VİRÜS NATO'YA DA SIÇRADI

Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü salgını NATO'ya da sıçradı. Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide korona virüsü tespit edildiği kaydedildi. İsmi açıklanmayan görevlinin İtalya tatilinden döndüğü ve evinde karantina altında olduğu aktarıldı. NATO karargahında çalışan herkes konuya ilişkin bilgilendirildi.