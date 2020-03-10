  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Özel harekatçılar devriyede

Özel harekatçılar devriyede

Özel harekatçılar devriyede
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Özel harekat polisleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla geçen hafta Edirne'ye gönderilen tam donanımlı 1000 özel harekat polisi sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor. Karada zırhlı araçlarla, Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren özel harekatçılar geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.

Basmane'de oteller büyük ölçüde boşaldı
Türkiye'nin yurt dışına geçmek isteyen göçmenlere 'açık kapı' politikası uygulamasının ardından deniz ve kara sınırlarından başlayan göçmen akını sürüyor. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtindeki ucuz otellerde konaklayan göçmenlerin Yunanistan'a gitme umuduyla Edirne'deki kara sınır kapılarına veya denizdeki düzensiz geçiş noktalarına geçmesiyle semtteki otellerin doluluk oranında büyük düşüş oldu. Oteller Sokağı'nın bulunduğu Hurşidiye Mahallesi'nin muhtarı Enis İpek, otellerdeki doluluk oranının yüzde 10'lara düştüğünü söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özel harekatçılar devriyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN