Özel harekatçılar devriyede

Özel harekat polisleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla geçen hafta Edirne'ye gönderilen tam donanımlı 1000 özel harekat polisi sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor. Karada zırhlı araçlarla, Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren özel harekatçılar geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.



Basmane'de oteller büyük ölçüde boşaldı

Türkiye'nin yurt dışına geçmek isteyen göçmenlere 'açık kapı' politikası uygulamasının ardından deniz ve kara sınırlarından başlayan göçmen akını sürüyor. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtindeki ucuz otellerde konaklayan göçmenlerin Yunanistan'a gitme umuduyla Edirne'deki kara sınır kapılarına veya denizdeki düzensiz geçiş noktalarına geçmesiyle semtteki otellerin doluluk oranında büyük düşüş oldu. Oteller Sokağı'nın bulunduğu Hurşidiye Mahallesi'nin muhtarı Enis İpek, otellerdeki doluluk oranının yüzde 10'lara düştüğünü söyledi.