Özkoç’a ödül gibi terfi

CHP'nin, Genel Başkan ve Parti Meclisi (PM) seçimli olağan kurultayı yaklaşırken, parti kulis-leri hareketlendi. PM'ye delege oylarıyla seçilemeyeceğini düşünen çok sayıda milletvekili ve genel başkan yardımcısının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "blok liste"ye ikna etmek için çalıştığı öğrenildi. Ancak bu isimler arasında Engin Özkoç hakkındaki iddia CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun, bu tercihleri içinde 37. Olağan Kurultay'ın yapılacağı 28-29 Mart'ta Ankara'da PM üyesi için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçun-dan hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması gündemde olan Engin Özkoç'u tercih edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

HUZURSUZ OLDULAR

Kurultay'ın ilk günü Genel Başkan, ikinci günü ise PM üyelikleri için seçim yapı-lacağı kurultayda milletvekilleri adeta PM üyesi olmak için birbirleri ile savaşırken, Engin Özkoç'un bu şekilde ödüllendirileceği iddiasının CHP için-de huzursuzluk yarattığı öğrenildi. Bazı partililer bu kararın şık ve etik olmadığı görüşünde birleşirken, Özkoç'un seçilmesi halinde ise boşalacak başkan vekilliği görevine Aydın Millet-vekili Bülent Tezcan'ın tekrar yeniden seçileceği iddia edildi.

FATİH ŞENDİL