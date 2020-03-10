TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.
PKK'nın sözde 5 yöneticisi hava harekatıyla öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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