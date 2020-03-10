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'nın sözde 5 yöneticisi hava harekatıyla öldürüldü

PKK'nın sözde 5 yöneticisi hava harekatıyla öldürüldü

10.03.2020, 09:03 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,09:05

ve koordinesinde kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

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