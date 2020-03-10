Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında Avrupa'nın tedbir almakta çok geciktiğini belirtere Türkiye'de henüz bir vaka tespit edilmediğini ancak görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk vaka 31 Aralık'ta duyuruldu. Bilim Kurulu 15 Ocak'ta rehber hazırladı. Devamında havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. "Bu ne kadar gösterebilir" diyebilirsiniz. Doğru... Ama dünyada bilimin geldiği noktada yapılması gereken ilk eylemlerden birisi. Bizim başladığımız dönemde dünyada hemen hiç uygulanmıyordu. Biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi.

Devamında İran'da yoğunlaştığı görüldü. Çin'den gelen öğrenciler nedeniyle Kum ve Meşhed'de bu virüs yayıldı. Bu şehirler karantinaya alınmadı.

Bizzat sağlık bakanıyla ben de görüşerek bunu ısrarla söyledim. Önlem alınmıyorsa sınırları kapatıyoruz dedik ve erken dönemde sınırları kapattık. 23 şubatta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık.

İran ile çok yoğun bir ilişkimizin ve trafiğin olduğunu gördük. Bu önlem gecikmiş olsaydı üç günde 20 bin kişi girmiş olacaktı. Ne kadarının bu salgınla giriş yapacağını artık siz tahmin edin. Aynı şekilde İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Devamında da bölge karantinaya alınmadı. Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi.

İtalya bir türlü önlem almadı Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa halen tedbir almakta geç kalıyor. Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak.

TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK!

Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun. İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının hala Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok ama. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir.

Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek.